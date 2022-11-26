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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kişi alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 553 kadroya akademik personel alımı yapacak 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kişi alacak
26 Kasım 2022 Cumartesi 11:41

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.


İlanın ayrıntıları için lütfen tıklayınız.

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