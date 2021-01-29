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Sağlık Bilimleri Üniversitesi bilişim personeli alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, bilişim personeli alımı ilanı verdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bilişim personeli alacak
29 Ocak 2021 Cuma 11:19

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 sözleşmeli bilişim personeli alacak. İlanda başvuru yapacak adaylar için özel nitelikler şöyle açıklandı:

1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 kişi, 3 katına kadar, Tam Zamanlı, İSTANBUL)
• En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
• Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
• .NET Framework, .NET Standart, .NET Core, ASP .NET, C#, ASP .NET MVC, ASP.NET Core, Entity Framework konularında deneyimli olmak,
• Çok katmanlı yazılım geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
• Enterprise Software Architecture, Design Pattern, SOLID Prensipler, Object
Oriented Programing konularında bilgi sahibi olmak,
• Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
• Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
• MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
• Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (TFS, Git, SVN v.b.) kullanmış olmak.

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Etiketler; #bilişim personeli alımı #Sağlık Bilimleri Üniversitesi
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