Sağlık Bilimleri Üniversitesi bilişim personeli alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, bilişim personeli alımı ilanı verdi

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 sözleşmeli bilişim personeli alacak. İlanda başvuru yapacak adaylar için özel nitelikler şöyle açıklandı:

1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 kişi, 3 katına kadar, Tam Zamanlı, İSTANBUL)

• En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

• Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

• .NET Framework, .NET Standart, .NET Core, ASP .NET, C#, ASP .NET MVC, ASP.NET Core, Entity Framework konularında deneyimli olmak,

• Çok katmanlı yazılım geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

• Enterprise Software Architecture, Design Pattern, SOLID Prensipler, Object

Oriented Programing konularında bilgi sahibi olmak,

• Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

• Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

• MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

• Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (TFS, Git, SVN v.b.) kullanmış olmak.

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