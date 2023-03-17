Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
17 Mart 2023 Cuma 11:26

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

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