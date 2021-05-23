Sağlık çalışanları ek ödeme değil, hakkını istiyor

Sağlık çalışanlarının ek ödemeleriyle ilgili basın açıklamasında bulunan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlık çalışanlarının ek ödeme değil haklarını istediğini söyledi

HABER EKSPRES- Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sürekli gündemde olan sağlık çalışanlarına ek ödemeleriyle ilgili basın açıklamasında bulundu. Sağlık çalışanların alması gereken ek ödemelerin halen verilmediğine dikkat çeken Doğruyol, "Sağlık Çalışanları ek ödeme istemiyor. Bugün pek çok sağlık çalışanımızın, memurumuzun maaşı, hastanelerde çalışan taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçirilen arkadaşlarımızın maaşlarının altında kalmıştır" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ek ödeme yazısının adaletten, eşitlikten, hakkaniyetten yoksun olduğunu belirten Doğruyol, "Sağlık çalışanlarımıza Ocak, Şubat, Mart aylarında ödenmeyen ek ödemenin, yayınlanan yazıyla Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ödeneceği duyuruldu. Mayıs ayının sonuna yaklaşmamıza rağmen henüz bir ödeme yok.Her seferinde yayınlanan ek ödeme yazısıyla sokaktaki vatandaşımız da dahil olmak üzere, kendi aileleri bile, hemen herkes sağlık çalışanlarımızın iki kat maaş aldığını zannetmekte. Ancak, yayınlanan ek ödeme yazısı sağlık çalışanlarımıza ek ödeme dağıtmak için değil, adeta dağıtmamak üzerine planlanmakta. Ek ödeme dağıtılacak olan, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarının genel olarak çalışanların izin aylarına tekabül etmesi ve bir yılda 12 günden geri kalan yıllık izinlerde ek ödemenin kesilecek olması pek çok sağlık çalışanımızın ek ödeme almamasını da beraberinde getirecektir. Yazıda "aktif çalışma süresi gözetilecek" demesi sonucunda, idarelerin doktorun, hemşirenin baktığı hastaların tek tek Covid-19 hastası mı, normal hasta mı diye çetelemesinin yapılması ve ona göre dağıtılacak ek ödemenin hesaplaması nasıl bir düşüncedir anlamakta zorluk çekiyoruz?" diye konuştu.

"Sağlık Çalışanlarının da hakkını verin"



Sağlık çalışanlarına ek ödemelerin adaletli dağıtılmadığını ifade eden Doğruyol, "Tüm memurların esnek çalıştığı dönemde esnek çalışmayan, tüm memurların mesaisi altı saate indirildiği dönemlerde sekiz saat çalışan, Ramazan Bayramı öncesi Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle tüm memurların 2,5 gün idari izinli olduğu tatilde bile çalışan sağlık çalışanımızın sesini duyun. Biliniz ki Sağlık Çalışanları ek ödeme istemiyor. Bugün pek çok sağlık çalışanımızın memurumuzun maaşı, hastanelerde çalışan taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçirilen arkadaşlarımızın maaşlarının altında kalmıştır. Bir hemşirenin 2002 yılı maaşıyla bu günü kıyaslarsak bugün bir hemşirenin maaşı 9 bin TL civarında olmalıdır. Taşerondan geçen sürekli işçi kadrosundaki arkadaşlarımız elbette hak ettiklerini alacaklar ve almalılar. Ancak, semurların, sağlık çalışanlarının da hakkını verin" dedi.