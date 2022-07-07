Sağlık çalışanları tüm yurtta iş bırakıyor!

Konya'da görevi başında doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrası sağlık çalışanları tüm yurtta iş bırakma kararı aldı. Yapılan açıklamada 7-8 Temmuz'da iş bırakılacağı belirtilirken, "Talep ettiğimiz önlemler alınmazsa, alınana kadar gerekirse süresiz eylem kararı planlanacaktır" açıklaması yapıldı

Konya'da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın Şehir Hastanesi'ndeki klinikte tabancayla öldürülmesinin ardından hekimler ve sağlık çalışanları hastane önünde toplanarak saldırıyı protesto etti. HEKİM-SEN İl Temsilcisi Özlem Dallıgül, "Her gün hayat kurtarmak için geldiğimiz hastaneler, mezarımız oluyor. Bugün bir AVM’ye içeride satılan bıçakla giremeyen vatandaş, devletin kurumuna elini kolunu sallayarak silahla girebiliyorsa her şeye ayrılan bütçe, hastane güvenliğini sağlamak için ayrılamıyorsa şapkasını önüne alıp düşünecek birileri var demektir. Bizler 7- 8 Temmuz'da yastayız. Tüm yurtta iş bırakma kararı alınmıştır. Tüm hekim sendikalarıyla görüşüp, sonrasında yapılacak eylemleri planlayacağız. Bununla birlikte talep ettiğimiz önlemleri almayan hastane yönetimi ve il sağlık müdürünü istifaya davet etmekteyiz. Talep ettiğimiz önlemler alınmazsa, alınana kadar gerekirse süresiz eylem kararı planlanacaktır" diye konuştu.

'HEKİMLERİN ÇALIŞMA ORTAMINI GÜVENLİ HALE GETİRİN'

Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk ise saldırganın hiçbir güvenlik kontrolü olmaksızın doktorun polikliniğine kadar silahla gidebildiğini vurgulayarak, ''Bu saldırıyı gerçekleştirenin de bir hastanede çalışıyor olması işin garabetini göstermektedir. Daha önce de bir hekim arkadaşımız, bağıra bağıra problemleri yetkililere duyurmaya çalışmıştı. Sesimiz artık duyulmuyor. Lütfen sorumluları bir şey yapmaya davet ediyorum. Hekim arkadaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız işe gelirken ayakları geri geri gitmektedir. Artık işini yaparken mutlu değil. Sorumlulara tekrar sesleniyorum. Bas bas bağırıyorum, feryat ediyorum. Lütfen bu konuda bir şeyler yapınız. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarını lütfen bir an önce güvenli hale getiriniz. Hasta ve hasta yakınları baskısı altında, iş yükü altında ezilmesine müsaade etmeyiniz. İçimiz yanıyor ve her türlü eylemi, adım atılana kadar destekliyoruz" dedi.