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Sağlık çalışanlarına güzel haber: O kısıtlamalar kalktı

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlıkçılara yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamaların kaldırıldığı açıklandı

Sağlık çalışanlarına güzel haber: O kısıtlamalar kalktı
19 Ocak 2021 Salı 12:48

Sağlık Bakanlığı'nca, 81 ilin sağlık müdürlüklerine, personelin yıllık izin, istifa, emeklilik durumundaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı gönderildi.

Buna göre Sağlık Bakanlığı personeline, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek. Sağlık Bakanlığı yazısına göre, emeklilik talebinde bulunan personelin işlemleri yerine getirilecek.

Etiketler; #sağlık bakanlığı #sağlık çalışanı izin
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