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Sağlık çalışanlarına müjde! Haberi Bakan Koca duyurdu!

Sağlık çalışanlarına müjde! Haberi Bakan Koca duyurdu!
12 Ağustos 2022 Cuma 08:36

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren 'Ek Ödeme Yönetmeliği'  Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme, her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun" dedi.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Yönetmelik dilinin herkes için açık olmayabileceğini belirten Koca, "Günlük hayata tercüme, her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." dedi. Yeni yönetmeliğin sağlık çalışanlarının beklentilerini büyük oranda karşılayacağını vurgulayan Bakan Koca, "Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti. İleride böyle denecek" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık çalışanı #ek ödeme #Fahrettin Koca
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