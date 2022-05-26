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Sağlık ve güvenlik personeli alınacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Sağlık ve güvenlik personeli alınacak
26 Mayıs 2022 Perşembe 10:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 13 sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır.

 

İlan için başvurular 26 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


 

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