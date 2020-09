Sağlıkçılar istifa ediyor

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet DoğruyolL, doktorlarımız başta olmak üzere, memur, hemşire, teknisyen gibi pek çok meslek gurubundan, sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı birimlerinden istifa ettiğini, yada emekliliğini hak edenlerin, emekliye ayrıldığını ifade etti

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol’un yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Covid-19 salgınıyla mücadelede kendilerinden ailelerinden yakınlarından taviz vererek en önde mücadele eden sağlık çalışanlarının yorgun, bitkin düştüğünü ve pek çok sağlık çalışanının amirleri tarafından baskıya maruz kalmasından dolayı tükenmişlik sendromu yaşadığını, yaşadıkları sıkıntılardan dolayı ya emekliliğe ayrılıyorlar, yada istifa ediyorlar, sadece İzmir’de son üç ayda 350 civarında sağlık çalışanı istifa etmiş, yada emekli olmuş. Dedi.

Pek çok kamu kurumunun esnek çalıştığı şu dönemde bile, sağlık çalışanlarının esnek çalışmaları bir yana, her geçen gün artan iş yüküyle adeta prese sıkıştırılmışlardır. Sağlık çalışanlarının mesai düzenlemelerinin bir an önce yapılması, günlük mesai saatlerinin 5 yada 6 saate düşürülmesi, gün aşırı mesai yada bir hafta dolu bir hafta boş şeklinde olabileceğini ifade etti. Filyasyona görevlendirilen arkadaşlarımız hafta sonları bile göreve gitmektedirler görevlendirme süreleri çok uzun sürelerin kısaltılması gerekir dedi.

Risk altındalar

Pandemi döneminin yükünün sağlık çalışanlarının sırtında kaldığını, kamu ve özel sektörün tüm birimlerinin pandeminin yükünü biraz olsun sağlık çalışanlarının sırtından almak için çaba göstermeleri gerektiğini tekrarladı. Sağlık çalışanlarımızı İstifaya ve emekliliğe sevk eden nedenlerin başında her geçen gün ağırlaşan çalışma koşullarının olduğunu düşünüyoruz dedi. Pandemi döneminde, virüsle mücadelede vatandaşlarımızın umursamaz tavırlarının da etkili olduğunu ifade eden Doğruyol, istatistikler gösteriyor ki, bir sağlık çalışanının normal vatandaştan yaklaşık 10 kat daha fazla hastalığa yakalandığını ve hayatını kaybettiğini ifade etti. Her an hasta olma riski taşıyan sağlık çalışanları, kendi canlarından ve ailelerinden daha önemli olmadığını düşünmeleri ve pandemiyle mücadelede geleceği görememelerinin de sağlık çalışanlarını istifaya ve emekliliğe sürüklediğini söyledi.

Hekim açığı artıyor

İstanbul’da 367, İzmir’de yaklaşık 60 civarında aile hekimliği pozisyonunun da boş olduğu göz önüne alınırsa Dr. eksikliğimizin ne aşamalara geldiği görülmektedir. Mesleğinde daha başarılı olan doktorlarımızın özel sektöre geçmesiyle de kamuda ki hekim açığımız artmaktadır. Kamuda sağlık hizmetleri sunumunun, sağlıklı bir şekilde devam etmesi için, bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasında yarar vardır.