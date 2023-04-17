Sağlıkçılar meydana indi, 'Sağlıkta şiddet politiktir' diye haykırdı

Son 10 yılda ülke genelinde 110 bin sağlıkta şiddet olayı yaşandığını kaydeden İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “Sağlıkta şiddet politiktir ve çok yakında çözülecektir” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Sağlık Platformu üyeleri 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü’nde, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklamasında bulundu. Platform üyeleri adına açıklamayı İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak okudu.



“SAĞLIK SİSTEMİNİ TIKADINIZ”

Sağlıkta dönüşüme yönelik eleştirilerde bulunan Kaynak, “Sağlıkta dönüşüm dediniz hastayı müşteri diye nitelediniz. Tüm sağlık kurumlarının ticarethaneye dönmesine yol açtınız. Aile hekimlerini sağlık çalışanlarını, sağlıksız mekanlarda, havasız, susuz, güvensiz ve yalnız bıraktınız. Kamu hastanelerinde beş dakikada bir hasta bakılmasını dayattınız. Hekimleri, sağlık çalışanlarını tükettiniz. MHRS de yüzbinleri sanal kuyruklara dizdiniz. Randevu alınmaz hale getirdiniz. İnsanları sağlık hakkından mahrum ettiniz. Koruyucu hekimliği rafa kaldırıp, insanları hastanelerin kapılarına yığdınız. Sağlık hizmetine ulaşamayan insanların acil servislere yığılmasına yol açtınız. Sağlık sistemine yılda 1 milyardan fazla hasta baktırmaya çalıştınız. Kamu kurumlarından hizmet alamayan vatandaşı, özel kurumlara mahkûm ettiniz. Hekimleri ve sağlık çalışanların özlük haklarını gözetmediniz ister kamuda ister özel kurumlarda sömürülmelerine yol açtınız. Hekimleri alınır satılır kadrolara bağladınız, Sağlık çalışanlarını işsiz bıraktınız. Atamalarını yapmadınız ve binlerce yetişmiş sağlık çalışanının atamasını yapmadınız. 128 tane tıp fakültesi açıp, hekim eğitimini sıkıntıya soktunuz. Öğrencilerin sefaletine yol açtınız. Geçen sene 3000 hekimin ve birçok sağlık çalışanının yurtdışına girmesine yol açtınız. Giderlerse gitsinler diyerek beyin göçünü teşvik ettiniz. Zaten yetersiz olan sağlık bütçesinin dörtte birini 14 şehir hastanesini yapan inşaat firmalarına aktardınız. Şehir hastaneleri için bu ülkenin 62 milyar dolarını bir hülyanın peşine inşaat şirketlerine gömdünüz. Verdiğiniz anlamsız ve hesapsız hasta garantileri nedeni ile birçok çalışan hastaneyi kapattınız. Harabeye çevirdiniz. Salgınlarda insanları yalnız bıraktınız. Bu ülkenin yüzdört binden fazla insanı Covid -19’a kurban verildi.600 hekim ve sağlık çalışanının canını kaybettik ve hiçbir şey olmamış gibi davrandınız. Sağlık sistemini tıkadınız. Bu tıkanmanın bu çöküşün tüm sorumlusu hekimler ve sağlık çalışanlarıymış gibi davrandınız. Hasta ve yakınları ile hekim ve sağlık çalışanlarını karşı karşıya bıraktınız. Hastaneye git, hekime git, ne istiyorsun, muayene mi, tetkik mi, rapor mu, reçetemi, ameliyat mı ne istiyorsan, gerekirse zor kullanarak, hakaret ederek, güç kullanarak, tehdit ederek yaptır, ben senin arkandayım dediniz” ifadelerini kullandı.



“BİZİM İKİ ELİMİZ YAKANIZDA”

Hekimlerin, sağlık çalışanlarının şiddet karşısında savunmasız bırakıldığını dile getire Kaynak, “Son 10 yılda 110 bin sağlıkta şiddet olayı oldu. Bu ancak savaş ortamlarının rakamlarıdır. Her gün ortalama 80 tane şiddet olayı yaşanmaktadır. Altıyüze yakın hekim sağlık çalışanının hayatını kaybettiği sağlık terörünün sorumluluğu kamu idaresindedir ve tüm kayıplarımız adına, bizim iki elimiz yakanızdadır. Dr. Ekrem Karakaya’nın elleri yakanızdadır. Dr. Edip Kürklünün elleri yakanızdadır. Dr. Göksel Kalaycının elleri yakanızdadır. Dr. Ali Menekşe’nin, Dr. Ersin Arslan’ın, Dr. Melike Erdem ‘in Dr. Aynur Dağdelen’in, Dr. Hüseyin Ağır’ın, Dr. Sait Berilgen’in, Dr. Fikret Hacıosmanoğlu’nun ve burada ismini sayamayacağımız kadar çok hekim ve sağlık çalışanlarının elleri yakanızdan düşmeyecektir. Bunun hesabı sorulacaktır. Ellerimiz yakanızdadır. Sağlıkta şiddet politiktir ve çok yakında çözülecektir. Siz gidince çözülecektir. Siz gidince çözülecektir” şeklinde konuştu.