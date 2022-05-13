Sağlıkçıya şiddette beklenen haber geldi! Artık hapis yatacaklar!

Sağlıkta şiddet olaylarına karşı uzun zamandır beklenen haber geldi. Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından duyurdu. Koca, "Sağlıkta kasten yaralama suçu işleyenler, yargılama sırasında, hiçbir şey olmamış gibi aramızda dolaşamayacak, tutuklu yargılanacaklar. Duruşmalarda kendilerine yakışanı giyebilirler. Yeni düzenlemeye göre, 'düzgün' görünüm iyi hal indirimi sayılmayacak." ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi Meclis'te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal nedeni saymayacak" ifadelerini kullandı.

Malpraktis davalarına ilişkin, düzenlemeleri de açıklayan Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Meclis'te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart'taki iradeleriyle başlayan; sağlık çalışanlarını şiddetten, malpraktis davalarında yaşanan haksızlıklardan yeni kanuni düzenlemelerle korumayı amaçlayan süreç, Meclis'te tecelli eden milli iradede karşılığını bulmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Devam eden malpraktis davaları, yeni kanuni düzenleme kapsamında ele alınacak. Bu davalarda da sağlık çalışanına ait bir kasıt olmadığı sürece tazminatı devlet üstlenecek. Sağlıkta şiddet suçu işleyenler, duruşmalarda kendilerine yakışanı giyebilirler. Yeni düzenlemeye göre, 'düzgün' görünüm iyi hal indirimi sayılmayacak. Sağlıkta kasten yaralama suçu işleyenler, yargılama sırasında, hiçbir şey olmamış gibi aramızda dolaşamayacak. Yeni düzenlemeye göre tutuklu yargılanacaklar. Malpraktis davalarına karşı getirilen çözümle, sağlık çalışanı, mesleki bilgi ve becerisini, hastasının onayını alarak, fakat kendinden daha emin bir şekilde onun hizmetine sunacak. Sonuç, hem hastanın hem hekimin lehine" açıklamasında bulundu.

Meclis'in gündemine gelecek olan ekonomik düzenlemeleri de anlatan Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler, çok yakında Meclis gündemine alınacak. Bugünkü yasal gelişmelerin hemen ardından, sabit ek ödemeler, maaşla tek bordroda merkezi bütçeden ödenecek; herhangi kayba yol açmaksızın emekliliğe yansıtılacak. Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak. Özverili çalışan hekimlerin, sağlık personelinin ek ödemelerinde artış yapılacak. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte emeklilikte yeniden düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanımızın 14 Mart müjdeleri ile başlayan süreç, milli iradeyi temsil eden Meclis'te kısa zamanda karşılığını bulacak."