AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, sağlıkta yaşanan şiddetin kesinlikle cezasız kalmayacağını söyledi. Şahin Tin; "Sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeyi TBMM Genel Kurulunda kabul ederek yasalaştırdık. Fedakâr sağlıkçılarımıza kimse el uzatamaz. Buna fırsat vermeyiz. Sağlıkta şiddetin affı yok" dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından yasalaştığını duyurdu. Sağlık alanında bugüne kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Milletvekili Şahin Tin; "Tüm dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Çok şükür Türkiye olarak bu korona virüs salgınını bertaraf edecek her türlü imkâna, morale ve kararlılığa sahibiz. Hastanelerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde. Teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız cansiperane bir mücadele içindeler. Bu süreçte mücadelenin savaşçıları sağlık çalışanlarımızın nasıl yoğun mesai harcadıklarını hep birlikte müşahede ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Devletimiz tüm imkânlarıyla bu salgının üstesinden gelmek için yoğun bir çaba ve gayret vermektedir. İnşallah bu zorlu günleri de dayanışmamız ve birliğimiz ile atlatacak ve daha güzel bir geleceğe hep birlikte kavuşacağız" ded

Milletvekili Şahin Tin; "İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde virüs salgınıyla amansız bir savaş veren ve vatandaşlarımızın şifa eli olan sağlıkçılarımıza yönelik başta şiddet olmak üzere uzanan her olumsuz elin ve her uygunsuz dilin milletimiz tarafından karşılık bulacağı unutulmamalıdır. Bizler de bu anlamda üzerimize düşen ne ise yapmaktan geri durmadık, durmuyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Özellikle şifa elimiz olan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet konusunda ne kadar hassas olduğumuzu bu düzenlemeyle açıkça ortaya koyduk. Sevginin, huzurun, paylaşma ve dayanışmanın açamayacağı hiçbir kapı ve aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bizler böylesi insanlık dışı akıl almaz hadiselerin yaşanmasına fırsat tanımadık, tanımayacağız" dedi.

Cezalar artırıldı

Sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin ayrıntılarını paylaşan Milletvekili Şahin Tin; "Genel Kurulda kabul ederek yasalaştırdığımız kanuna göre; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunların hükümlerine göre tayin edilen cezaları yarı oranında artırdık. Bununla birlikte söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükmünü de kaldırdık. Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmetin, ilgili diğer personel tarafından verilmesini hükme bağladık. Burada temel gayemiz hem sağlıkçılarımızı korumak, hem de bahse konu suçlara karşı caydırıcılığın artırılmasını sağlamaktır" dedi.