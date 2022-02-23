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Sahil Güvenlik 8 işçi alacak

Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı 8 daimi işçi alacağını duyurdu

Sahil Güvenlik 8 işçi alacak
23 Şubat 2022 Çarşamba 10:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı iş yerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurumu ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi işçi alımı yapacaktır.

 

İlan için başvurular  23  Şubat  2022  tarihinden  itibaren  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  Mersin  İl  Müdürlüğü  ve  İlçe  Hizmet  Merkezleri  veya  internet  (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.

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