Sahil Güvenlik 8 işçi alacak

Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı 8 daimi işçi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı iş yerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurumu ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi işçi alımı yapacaktır.

İlan için başvurular 23 Şubat 2022 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mersin İl Müdürlüğü ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.

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