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Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, memur alımı yapacağını açıkladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alacak
10 Aralık 2022 Cumartesi 12:20

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı yapacak. Başvurular, 14-23 Aralık 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

“Mütercim (Terüman-İngilizce), İletişim Uzmanı, Bilgisayar Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Radyo ve Televizyon Uzmanı, Mali İşler Uzmanı, Avukat, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı, Tedarik Uzmanı, Psikolog” unvanlarında yapılacak başvurularda 2022 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türünden; “İnşaat Teknikeri” unvanında yapılacak başvurularda 2022 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puan türünden kılavuzda belirtilen asgari puanı almış olmaları gerekmektedir.


İlanın detayları için tıklayınız.

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