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Sahilde ceset bulundu!

İstanbul Silivri'de 60 yaşındaki Cemal Kovan'ın cansız bedeni sahilde bulundu. Kovan'ın ölüm nedeni araştırılıyor

Sahilde ceset bulundu!
01 Şubat 2022 Salı 14:00

Silivri'de sahil boyunda hareketsiz halde yatan kişiyi görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise ölen kişinin 60 yaşındaki Cemal Kovan olduğu ortaya çıktı. Nöbetçi savcının incelmesinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cemal Kovan'ın ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #silivri #sahil #ceset #ölüm #ölü bulundu
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