Şahinbey Belediyesi 24 konut satacak

Şahinbey Belediye Başkanlığı 24 adet konut imarlı arsayı ihale ile satışa sunacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gaziantep Şahinbey Belediyesi, 24 adet imarlı arsayı satışa sunuyor.



Söz konusu taşınmazların ihalesi 14/09/2022 ÇARŞAMBA günü Saat 14:15’de Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını ilanda istenilen belgelerle birlikte en geç 14/09/2022 Çarşamba günü Saat 12:00’a kadar, Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

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