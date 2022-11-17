Sahte içki faciasının boyutu büyüyor! Ölü sayısı yine arttı!

Bursa'da sahte içki faciasının boyutu büyüyor. Ölü sayısı 5'e yükselirken, 7 kişinin de tedavisi sürüyor. 7 kişiden 2'sinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi

Yıldırım ilçesinde 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece ve Fuat İşçen, yaşamını yitirdi.

Hastanede tedavileri süren 10 kişiden Mahmut Akça da dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Fatih U. ile Murat K. taburcu edilirken, tedavilerine devam edilen 7 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.