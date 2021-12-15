Sahte içki kabusu döndü. Farklı şehirlerden ölüm haberleri geliyor

Alkol fiyatları arttıkça alkol tüketen vatandaşlar daha ucuz içki almaya yöneldi. Bu da sahte içkileri ve ölümleri arttırmaya başladı. Son günlerde farklı şehirlerden üst üste sahte içkiden ölüm haberleri geliyor

Sahte içki kabusu yine hortladı. Son günlerde farklı illerden sahte içki ölüm haberleri gelmeye başladı.

Sivas'ta Zara ilçesinde yaşayan Şakir Deliktaş, alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Deliktaş, tedaviye alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Deliktaş, kurtarılamadı. Yine sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Bülent Ekici de hayatını kaybetti. Üç gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlanan Güler Kılıç da kurtarılamadı.

ERZİNCAN'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ KÖR OLDU



Erzincan'da, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden Halil Başer (72) yaşamını yitirdi, 1'i görme yetisini kaybeden 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Erzincan merkezde Halil Başer, A.G., Y.A. ve K.B., içtikleri sahte içki nedeniyle alkol komasına girdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişiden Halil Başer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Görme yetisini kaybeden ve durumu ağır olan A.G. ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Y.A. ve K.B.'nin de tedavisi sürerken, yapılan ilk incelemede 4 kişinin metil alkolden zehirlendikleri belirtildi.



AVCILAR'DA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Avcılar'da sahte içkiden zehirlenen İbrahim Kaşıkçı (52) yaşamını yitirdi. Polis yaptığı operasyonda 165 şişe sahte içkiye el koydu 1 kişi gözaltına alındı.



KAHRAMANMARAŞ'TA 4 SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜ

Kahramanmaraş'ta Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62) ve Ali Kalaycı (71) ile Elbistan ilçesinden Aytekin Karagenç, sahte içki içtikten sonra rahatsızlanınca hastanelere kaldırıldı. İlk müdahalelerin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 4 kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ESENYURT'TA SAHTE İÇKİDEN ÖLÜM

Esenyurt'ta, sahte içki içen Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov, hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, Jobborkul Rakhmonov bir tekel bayisinden sahte içki aldıktan sonra arkadaşı ile beraber evine döndü. Aldığı içkiyi tek başına içen Rakhmonov, daha sonra uyudu. Sabahın erken saatlerinde uyanan arkadaşı, Rakhmonov'un fenalaştığını fark etti. Arkadaşının durumu bildirmesiyle gelen polis ve sağlık ekipleri Rakhmonov'un hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelere göre Rakhmonov'un ölüm nedeninin ise içtiği sahte içki olduğu tespit edildi. İncelemelerin ardından Rakhmonov'un cansız bedeni, otopsi yapılarak, kesin ölüm nedenin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.