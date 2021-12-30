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Sahte içkiden bir ayda 84 kişi öldü!

Sahte içkiden bir ayda 84 kişi öldü!
30 Aralık 2021 Perşembe 09:14

Alkol fiyatlarındaki artış vatandaşı sahte içkiye yönlendiriyor. Sahte içki de can almaya devam ediyor. Türkiye'de 1-29 Aralık tarihleri arasında 84 kişi sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti

Sahte içki zehirlenmesi vaka sayısında artış gözleniyor. Son olarak dün Antalya ve Kahramanmaraş'ta 1'er kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, 1-29 Aralık'ta 22 ilde sahte içki sonucu ölüm vakaları görüldü. En çok vakanın görüldüğü il İstanbul oldu.

İstanbul Valiliğinden 17 Aralık'ta yapılan açıklamada, son dönemde sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle 11'i yabancı 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu açıklamanın ardından önceki gün Esenyurt ilçesinde 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

İstanbul'dan sonra sahte içkiden en çok ölüm vakası Mersin'de görüldü. Kentte aralıkta sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle 10 kişi öldü, sahte içkiden zehirlenen 11 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Gaziantep'te 8, Kahramanmaraş'ta 5 kişi sahte içki zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Antalya, Sivas ve Tekirdağ'da 4'er, Sakarya ve Konya'da 3'er, Ankara, Kocaeli, Ordu, Yalova, Erzincan, Aksaray ve Zonguldak'ta 2'şer kişi sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Muğla, Adıyaman, Eskişehir, Tokat, Uşak ve Aydın'da da sahte içki nedeniyle 1'er kişi vefat etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #sahte içki #sahte içki ölüm #zehirlenme #alkol
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