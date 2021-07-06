KAVUNUN FAYDALARI...
KAVUNUN FAYDALARI...
0
TÜRKİYE ONU KONUŞUYOR
TÜRKİYE ONU KONUŞUYOR
0
ANNEYE DE BEBEĞE DE FAYDALI
ANNEYE DE BEBEĞE DE FAYDALI
0
BAHÇEDE İLK TUR!
BAHÇEDE İLK TUR!
0

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek, yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi!
06 Temmuz 2021 Salı 11:22

Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin, eşi Levent Engin ve Hasan Nişancı yaşamını yitirdi.

Bugün de iki kişi daha sahte içki nedeniyle öldü. Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiş oldu. Hastanede 2'si entübe 7 kişinin tedavisi devam ediyor.

Etiketler; #tekirdağ #sahte içki #sahte içki ölüm #çorlu sahte içki ölüm
Önceki Haber
Türkiye bu kızı konuşuyor!
Sonraki Haber
Ticaret Bakanlığı sözleşmeli memur alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
0
Ticaret Bakanlığı sözleşmeli memur alacak
Ticaret Bakanlığı sözleşmeli memur alacak
0
Bakan'dan Elmalı davası ile ilgili şok açıklama!
Bakan'dan Elmalı davası ile ilgili şok açıklama!
0
'Tosuncuk'un dosyasına gizlilik kararı geldi!
'Tosuncuk'un dosyasına gizlilik kararı geldi!
0
TED Üniversitesi personel alacak
TED Üniversitesi personel alacak
0
Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi alacak
Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.