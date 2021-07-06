Sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek, yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin, eşi Levent Engin ve Hasan Nişancı yaşamını yitirdi.

Bugün de iki kişi daha sahte içki nedeniyle öldü. Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiş oldu. Hastanede 2'si entübe 7 kişinin tedavisi devam ediyor.