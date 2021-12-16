Sahte içkiden üst üste ölüm haberleri geliyor

Sahte içki nedeniyle ölümler devam ediyor. İstanbul Esenyurt'ta dün 6 kişi daha sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti. Ölenlerden üçünün yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Gaziantep'te de 3 kişi yine sahte içkiden öldü, 7 kişinin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

Esenyurt'ta dün 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin içtikleri sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Önceki gün de Esenyurt'ta Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov da sahte içkiden ölmüştü.

Esenyurt'ta 3 gün içerisinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.



POLİSLERİN DENETİMLER SÜRÜYOR

Öte yandan polis ekipleri de Esneyurt'taki içki denetimlerini sıklaştırdı. 1 Aralık ile 14 Aralık tarihleri arasında Esenyurt'ta işletme ve sahte içki imalatı yapıldığı tespit edilen yerlere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, 5 tekel bayii, 3 ikamet ve 1 restoranda yapılan aramalarda, 471 şişe halinde 500 litre sahte alkol ve sahte alkol için kullanılan çok sayıda bandrol ve boş şişe ele geçirildi.

GAZİANTEP'TE 3 CAN ALDI

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sahte içki içerek zehirlenen ve hastaneye kaldırılan 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Olayın ardından sahte içki üreterek sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde son iki gün içerisinde 10 kişi, zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan 10 kişinin yapılan incelemede sahte içki nedeniyle zehirlendikleri saptandı. Tedaviye alınan kişiler, zehirlenmelerine neden olan içkileri satın aldıkları 2 kişinin ismini verdi. Zehirlenen kişilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatan polis, içkileri sattığı belirtilen 2 şüpheliyi, adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Hastanede tedavi gören 10 kişiden durumu ağırlaşan 3'ü bugün yaşamını yitirdi.

BAŞSAVCILIK: 7 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olayla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada halen hastanede tedavi gören 7 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

"13-15/12/2021 tarihleri arasında Nizip İlçemizde meydana gelen sahte alkole bağlı zehirlenme olayları kapsamında 10 vatandaşımızın zehirlendiği ,vatandaşlarımızın ilçemiz ve Gaziantep ilindeki hastanelerde tedavi altına alındıkları, 3 vatandaşımızın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği, 7 vatandaşımızın ise hayati tehlikelerinin devam ettiği olay kapsamında Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştır. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, yapılan sorgusu neticesinde tutuklanmıştır."