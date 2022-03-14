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Şaka amaçlı başına dayadığı silah sonu oldu!

Şaka amaçlı başına dayadığı silah sonu oldu!
14 Mart 2022 Pazartesi 09:00

Hatay'da görev yapan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Doğukan T., nişanlısı ile görüntülü konuştuğu sırada şaka amaçlı tabancasını başına dayadı. Tabancanın ateş alması ile vurulan uzman çavuş hayatını kaybetti

Meydan Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Doğukan T., önceki gün akşam saatlerinde kaldığı evde tabancayla başına ateş etti. Arkadaşlarının ihbarıyla ambulansla hastaneye kaldırılan Doğukan T., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuşun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı Doğukan T.'nin nişanlısı ile cep telefonu üzerinden görüntülü görüşme yaptığı, görüşmede şaka amaçlı tabancasını başına dayadığı ve bu sırada silahın ateş aldığı iddia edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #Uzman Çavuş #ölüm
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