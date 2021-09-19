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Sakarya'da acı olay: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, evde sobanın parlaması nedeniyle çıkan yangında baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Yaralanan anne ile bir çocuğunun ise hastanede tedavisi devam ediyor

Sakarya'da acı olay: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti
19 Eylül 2021 Pazar 08:39

Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi'nde arkadaşlarına ait evde kalmaya giden Bekçi ailesinin yaktığı sobanın parlaması sonucu yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine, adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle baba Bayram Bekçi (37), çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14), ve Eslem Asaf (1) yaşamını yitirdi. Yangında yaralanan anne Pınar Bekçi ile çocuğu Eymen (4) ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #yangın #yangın ölüm
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