Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Devletin bütün birimleri burada. Yoğun bir çalışma ve müdahale içindeyiz." dedi. Yüce, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre illerden yardım istediklerini söyledi.

Patlamalar ve yangının devam ettiğini belirten Yüce, şunları kaydetti: "Ekipler burada, biz buradayız. Yaralı sayısıyla ilgili kamuoyunu yanıltmak istemiyorum ama yaralılarımız var. Sayıları konusunda daha sonra detaylı bilgi veririz. Hele yatıştıralım, soğutma işlemleri bitsin, yangını söndürelim, yaralılarımızın sayıları daha net bir şekilde ortaya çıkar inşallah. İçişleri ve çalışma bakanlarımızın bölgeye intikal edeceği bilgisini aldık. Devletin bütün birimleri burada. Yoğun bir çalışma ve müdahale içindeyiz. Hala patlamalar devam ediyor. İnşallah bu patlamalar bir an evvel son haline gelir ve sonuçlar hakkında daha teknik bilgileri aktarmaya çalışırız."

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, hastanelere ulaşan yaralı sayısının 56 olduğunu bildirdi. Kaldırım, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğunu söyledi. Şiddetli patlama olduğu için yaralıların duymayla ilgili probleminin bulunduğuna dikkati çeken Kaldırım, "Bize intikal eden can kaybı yok. İnşallah da olmaz, bütün temennimiz budur. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Havadan müdahale istedik. 1 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter bölgeye sevk edildi, havadan da müdahale yapılacak. AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye, büyükşehir belediyesi, bütün ekipler buradalar." diye konuştu.

Kaldırım, patlamaların akabinde tam müdahale yapılacağını dile getirerek, "Tabii biraz havai fişek fabrikası olduğu için gaz sızıntısı tehlikesi var, gerekli tedbirleri aldık, koruma bandını oluşturduk ama vatandaşlarımızın da uzak durmalarında, yaklaşmamalarında fayda var. Vatandaşlarımızın da hem yolu işgal etmemelerini hem de yaklaşmamalarını istiyoruz. AFAD ve Kızılay fabrika çalışanlarının yakınlarıyla da ilgileniyorlar, gerekli bilgilendirmeleri yapıyorlar." dedi.

"Şu ana kadar aldığım bilgiye göre hastanelerimize ulaşan yaralı sayısı 56." diyen Vali Kaldırım, şöyle konuştu: "İçlerinden birinin durumu biraz ciddi, kırıkları var. Onun dışındakilerin durumu bana iletilen bilgi iyi. Can kaybı da yok çok şükür. Patlamanın olduğu ana binada çalışan sayısı aldığımız bilgiye göre 25 kişiydi ama etrafında depo ve fabrikanın binaları var. O an çalışan sayısını 172 olarak ifade ettiler. Depoda 110 ton (patlayıcı) olduğunu söylediler. Tam fotoğrafı arkadaşlar net bir şekilde çekmiş olacaklar inşallah."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama meydana gelen havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgede inceleme yapıyor. Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde 15 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikanın bulunduğu alana helikopterle gelen Bakanlar Soylu ve Koca, bölgeyi önce havadan inceledi. Daha sonra fabrika alanına gelen Soylu ve Koca'ya, Bakan Selçuk da eşlik etti. Bakanların patlamanın meydana geldiği fabrika alanındaki incelemeleri devam ediyor. Yangın söndürme uçağı ve helikopterlerin de destek verdiği ve zaman zaman patlamaların yaşandığı bölgede Sakarya ve çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.