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Sakarya'da motosiklet kazası: 2 kişi öldü!

Sakarya'da motosikletle seyir halinde olan 48 yaşındaki Tunçkan Serdar Şendur yol kenarında yürüyen 21 yaşındaki Enes Özdemir'e çarptı. Kazada her iki kişi de hayatını kaybetti

Sakarya'da motosiklet kazası: 2 kişi öldü!
28 Mayıs 2022 Cumartesi 08:41

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, Tunçkan Serdar Şendur (48) motosikletle yol kenarında yürüyen Enes Özdemir’e (21) çarptı. Kazada, Şendur ve Özdemir yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde, Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi’nde meydana geldi. Tunçkan Serdar Şendur’un kontrolünü yitirdiği 34 BJT 038 plakalı motosiklet, yol kenarındaki elektrik direğine, ardından da Enes Özdemir’e çarptı. Kazada, Şendur ve Özdemir yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #sapanca #kaza #motosiklet kazası
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