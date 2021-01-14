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Sakarya'daki vahşette yeni gelişme!

Sakarya'daki bir derede dün farklı çantalar içinde et ve kemik parçaları bulunmuştu. Öldürülen kişinin erkek olduğu tespit edildi

Sakarya'daki vahşette yeni gelişme!
14 Ocak 2021 Perşembe 15:13

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Çark Deresi'nde önceki gün akşam saatlerinde bir çanta bulunmuş ve çantanın içinden et parçaları ve kemik parçaları çıkmıştı.

Bunun üzerine polis ekipleri çevrede çalışma başlatmıştı. Çalışma esnasında iki çanta daha bulunmuştu. Aynı zamanda bir ayak ve içinde kıyafetlerin olduğu bir de poşet bulunmuştu.

Otopsi merkezine gönderilen gövdenin bir kısmı, 2 bacaktan ve koldan farklı parçalar incelendi. İnceleme sonrasında cesedin 18 yaşından büyük olan bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Kişinin öldürüldükten sonra balta veya benzeri bir şeyle parçalara ayrıldığı açıklandı. Alınan doku örnekleri de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çıkacak DNA sonucu, kayıp kişilerin DNA'ları ile karşılaştırılacak.

Polis ekipleri olay yerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
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