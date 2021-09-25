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Sakarya Üniversitesi 43 kişi alacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi olarak görev yapmak üzere 43 kişi alacağını duyurdu

Sakarya Üniversitesi 43 kişi alacak
25 Eylül 2021 Cumartesi 11:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Sakarya Üniversitesi'ne Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular on-line olarak "https://akb.sabis.sakarya.edu.tr" web sayfası üzerinden alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından istenildiğinde sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


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