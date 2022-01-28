Sakarya Üniversitesi 80 kişi alacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 80 personel alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sakarya Üniversitesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.



Farklı alanlarda yapılacak alımlar için başvurular 28 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 11 Şubat 2022 tarihinde son bulacaktır.



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