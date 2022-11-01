Sakarya Üniversitesi bilişim personeli alacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sakarya Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.



İlan için başvurular 14 Kasım 2022 tarihinde son bulacaktır.



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