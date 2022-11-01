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Sakarya Üniversitesi bilişim personeli alacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Sakarya Üniversitesi bilişim personeli alacak
01 Kasım 2022 Salı 10:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sakarya Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

 


İlan için başvurular 14 Kasım 2022 tarihinde son bulacaktır.


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