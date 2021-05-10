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Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:56

Sakarya Üniversitesi 2547  sayılı  Kanun  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddelerine  göre öğretim üyesi alımı yapacak.

Sakarya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine http://www.ilan.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvurular  on-line  olarak  “https://akb.sabis.sakarya.edu.tr”  web  sayfası  üzerinden  alınacaktır.  Kişisel  beyana  dayalı  olarak  sisteme  yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından istenildiğinde sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


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