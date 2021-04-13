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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin 19 öğretim üyesi alacağı açıklandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alacak
13 Nisan 2021 Salı 11:30

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne Öğretim Üyesi alınacak.

İlanda, "Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen veya  posta  ile yapılacak  olup  süresi  içinde yapılmayan ya  da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki  gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir."ifadelerine yer verildi.

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