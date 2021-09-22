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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 21 öğretim üyesi alımı yapacaklarını açıkladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
22 Eylül 2021 Çarşamba 09:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne öğretim üyesi alınacaktır.

 

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


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