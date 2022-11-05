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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alacak
05 Kasım 2022 Cumartesi 11:37

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapacaktır.


İlan için başvurular 3 Kasım ile 17 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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