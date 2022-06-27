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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alacak
27 Haziran 2022 Pazartesi 09:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi birimlerine, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 8 Temmuz 2022 olarak açıklandı.


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