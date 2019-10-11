Salihli'de şehit acısı

Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Tel Abyad kentinden teröristler tarafından atılan havan mermisinin isabet ettiği Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in şehit olduğu haberi Manisa'nın Salihli ilçesinde oturan ailesine bildirildi.

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Tel Abyad'tan Akçakale ilçesine düşen havan mermisinin şarapnel parçalarının isabet ettiği Salihlili Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş, şehit oldu. Şehit haberi Manisa'nın Salihli ilçesinde üzüntü yarattı. Güneş'in şehadet haberini; Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, aileye bildirdi. Güneş ailesi büyük acı yaşarken, yakınları taziyeye geldi. Cihan Güneş'in bekar olduğu öğrenildi.

Aile taziyeleri kabul etti

Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Tel Abyad kentine sınır olan Akçakale Kaymakamlığı bahçesine düşen havan mermisi sonucu şehit olan Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in baba ocağında büyük acı yaşanıyor. Güneş'in babası Salihli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli Süleyman Güney, annesi emekli hemşire Zekiye Güneş ve kızkardeşi Cansu Güneş, taziyeleri kabul etti. Şehidin alesinin yaşadığı apartmana ise, dev Türk bayrağı asıldı. Güneş ailesi, acı haber sonrası eve gelen vatandaşların taziyelerini kabul etti.

Şehit Cihan Güneş'in 2 yıl önce KPSS'yi kazanarak, Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atandığı, 1 yıl önce ise geçici görevlendirmeyle Akçakele Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı öğrenildi.