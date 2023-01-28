Salzburg Başkonsolosluğuna sekreter alınacak

Salzburg Başkonsolosluğuna sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere sekreter alımı yapılacağı açıklandı

Salzburg Başkonsolosluğuna sekreter alınacak
28 Ocak 2023 Cumartesi 11:29

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre T.C. Salzburg Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

Yazılı eleme sınavı 26 Şubat 2023 Pazar günü saat 12:00’da, Başkonsolosluğun Strubergasse 9, 5020 Salzburg adresinde bulunan Kançılaryasında yapılacaktır.

Sınav, Salzburg/ Avusturya’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır. 


İlanın detayları için tıklayınız.

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