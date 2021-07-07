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Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 110 zabıta ve itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu

Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alacak
07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:57

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

Adaylar, 16/08/2021 tarihinden 20/08/2021 tarihi mesai günlerinde ilanda belirtilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi. Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

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