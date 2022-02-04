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Samsun'da Atatürk anıtına saldırı sonrası nöbet başladı

04 Şubat 2022 Cuma 09:04

Samsun'da iki kişi Milli Mücadele'nin simgesi eserlerinden biri olan Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekerek düşürmeye çalıştı. Çevredekilerin tepkisi üzerine iki kişi olay yerinden kaçtı. Olaya dair tepkiler artarker, vatandaşlar Onur Anıtı önünde nöbet başlattı

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, araçla geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler, ipi olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit edip, çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANIT ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan saldırı sonrası vatandaşlar nöbete başladı. Atatürk Parkı'ndaki anıt çevresinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, beklemeye başladı. İlkadım ve Atakum belediyeleri ise parkta çadır kurarak, vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram etti. Kalabalık meşaleler yakarak, İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #atatürk heykeli #saldırı #onur anıtı #atatürk
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