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Samsun'da bir kadın evinde ölü bulundu!

Samsun'da, Gürcistan uyruklu Mzia Okriashvili (48) adlı kadın, evinde öldü. Mzia Okriashvili'nin evde bulunan erkek arkadaşı H.H.Y.'nin (52) gözaltına alındı

Samsun'da bir kadın evinde ölü bulundu!
27 Ocak 2022 Perşembe 16:07

Olay, gece saatlerinde, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte bir eğlence mekanında çalışan Mzia Okriashvili, erkek arkadaşı H.H.Y. ile birlikte evine geldi. İddiaya göre, H.H.Y. bir süre sonra odasına gittiği Okriashvili'nin nefes alamadığını fark edince, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemede Gürcü kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Okriashvili'nin cansız bedeni, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, Okriashvili'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine erkek arkadaşı H.H.Y.'yi gözaltına aldı. Okriashvili'nin kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #ölüm #kadın ölüm #ölü bulundu
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