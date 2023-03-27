Samsun'da çekici, motosikletli polislere çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Samsun’un Atakum ilçesinde çekiciyle motosikletli narkotik ekiplerinin çarpıştığı kazada 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı.

27 Mart 2023 Pazartesi 08:44

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ters yöne dönmeye çalışan H.C.D. idaresindeki 55 BFR 78 plakalı çekici, Atatürk Bulvarı’nda seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Ata Tıraş hakimiyetindeki 55 SJ 967 plakalı motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosiklette bulunan polis memurları Mustafa Ata Tıraş ve arkasında bulunan İsmail Eken metrelerce savruldu. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde polis memurlarından Tıraş'ın olay yerinde şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eken'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çekicinin sürücüsü H.C.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önceki Haber
Oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi
Sonraki Haber
YSK, 100 bin imza maratonunda 5'inci günde ulaşılan imza sayısını paylaştı
YSK, 100 bin imza maratonunda 5'inci günde ulaşılan imza sayısını paylaştı
YSK, 100 bin imza maratonunda 5'inci günde ulaşılan imza sayısını paylaştı
0
Pandemi yasakları 'sürü' sahibi yaptı
Pandemi yasakları 'sürü' sahibi yaptı
0
Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü
Atatürk'ün otomobilinin restorasyonu 5 yıl sürdü
0
Güngören'de çıkan yangında 1 kişi öldü
Güngören'de çıkan yangında 1 kişi öldü
0
Prof. Dr. Arık: Tuz Gölü Fay Zonu'nun üreteceği deprem 6.5’ten daha büyük
Prof. Dr. Arık: Tuz Gölü Fay Zonu'nun üreteceği deprem 6.5’ten daha büyük
0
Atılım Üniversitesi 9 kişi alacak
Atılım Üniversitesi 9 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.