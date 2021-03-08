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Samsun'da dayak yiyen o kadın konuştu

Samsun'da eski eşi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövülen kadın açıklama yaptı

08 Mart 2021 Pazartesi 09:43

Samsun'dan sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepkilere neden oldu. 24 yaşındaki E.M. eski kocası 27 yaşındaki İbrahim Zarap tarafından vahşice dövüldü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde küçük kızlarının anne diye bağırması, Zarap'ın ise insafsızca tekmeler atması izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ve tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine İbrahim Zarap gözaltına alındı. Daha sonra Zarap'ın tutuklandığı haber geldi.


HEP TUTUKLU KALSIN

Konuyla ilgili şiddet gören E.M. bir açıklama yaptı. Hastanede tedavi altında olan genç kadın, “Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın” açıklamasında bulundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #kadın şiddet #dayak yiyen kadın #samsun kadın şiddet
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