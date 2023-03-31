Samsun'da minibüs takla attı: 5 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde, refüje çarpıp takla atan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

31 Mart 2023 Cuma 11:20

Kaza, Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi Tekke mevkisinde meydana geldi. Yavuz Sayın yönetimindeki 61 EY 625 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yavuz Sayın (38), Tamer Bıyıklı (42), Hava Sayın (65), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, İbrahim Esmer (34) ve Yasin Sayın (43) ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. 


 

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