Samsun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Erol Kocaoğlu'nun kullandığı 55 C 9510 plakalı minibüs, Çobanlı kavşağında Yakup Aydın yönetimindeki 60 AZ 600 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüler ile minibüste bulunan Hatice Kaya, Hanife Yamanoğlu, Seher Ulusoy, Hamza Ulusoy ve Fidan Çürükoğlu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

