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Samsun'da taksi çalan 17 yaşındaki çocuk, ifadesi ile şaşırttı!

Samsun'da yolcu gibi taksiye binen 17 yaşındaki R.A. taksiyi silah zoru ile kaçırdı. Yakalanan R.A. ifadesinde ise gezip eğlenmek, günün gün etmek için taksiyi kaçırdığını söyledi

Samsun'da taksi çalan 17 yaşındaki çocuk, ifadesi ile şaşırttı!
12 Ekim 2022 Çarşamba 11:38

Olay, dün sabah, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki valizlerle taksi çağıran R.A., kendisini almaya gelen 55 T 0064 plakalı araca binerek yola çıktı. R.A., bir süre sonra çantasından çıkardığı pompalı tüfekle taksinin sürücüsü Hüseyin Tuzcu'yu (57) tehdit edip aracından indirdi. Tuzcu, taksiyle uzaklaşan R.A.'yı ihbar etti. İlkadım İlçe Emmniyet Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesindeki takiple durdurulan taksinin ön koltuğunda, olayda kullanılan tüfeği ele geçirdi, R.A. ise gözaltına alındı. Otomobildeki aramada tamir aletleri, hafıza kartları ve eldiven bulunması ise dikkat çekti. R.A.'nın ifadesinde, "Gezip eğlenmek, günümü gün etmek için taksi çaldım" dediği öğrenildi. R.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.

'TAKSİCİ DURAĞI ARAYARAK, 'KAFAMA SİLAH DAYADILAR' DEDİ'

Şüphelinin taksiye binmeden önce valizlerini taşımasına dahi yardımcı olduğunu belirten İbrahim İzik, "Sabah 8'de durağa arkadaşlarımın yanına geldim. O sırada bekleyen biri vardı. 'Taksi mi bekliyorsun kardeşim?' dedim. Evet dedi. Ben de taksi durağından birini aradım. Hüseyin ağabey geldi. Çocuğa yardımcı olmak için çantalarını bagaja koydum. Sonrasında Hüseyin ağabey taksi durağını arayıp yardım istedi. 'Biri beni buradan alsın. Kafama silah dayadılar. Gasbettiler beni' dedi. Neden böyle bir şey yaptığını anlayamadık. Sorun yaşadığı birileri mi oldu? Elinde telefon vardı. Biri yönlendirmiş olabilir" dedi.

'SAMSUN'DA OLAYLAR ARTMAYA BAŞLADI'

Taksici Hüseyin Tok da "Bu tür olaylar Samsun'da çoğalmaya başladı. Bununla ilgili bir yaptırım olması gerekiyor. Buna benzer konuları yaşıyoruz. Ya bıçak çıkartıyor ya tabanca çıkartıp dayıyor. Kendimizi bir şekilde kurtarıyoruz ama hiç can güvenliğimiz yok. Buna bir yaptırım olması lazım. Panik butonu, kamera sistemi muhakkak olması gerekiyor" diye konuştu.

Taksici Vedat İshak ise, "Buna artık çözüm bulmaları lazım. Bu şekilde bu iş olmuyor. Biber gazı gibi ufacık bir şey koyuyoruz arabaya onu alıyorlar. Kendimizi koruyacak bir şeyler yapmaları lazım artık. Bu olayları İstanbul'da görüyorduk. Şimdi Samsun'da yaşamaya başladık. O çocuk arkadaşımızı vurabilirdi. Önlem diye hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #taksi #taksi kaçırma #haber
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