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Samsun Üniversitesi 51 kişi alacak

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 51 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Samsun Üniversitesi 51 kişi alacak
27 Nisan 2022 Çarşamba 10:21

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Samsun Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak  çıkartılan  ilgili  Yönetmelik  ile  Samsun  Üniversitesi  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Ölçütleri  Yönergesi  hükümleri  çerçevesinde  öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlan için 26 Nİsan 2022 tarihinde başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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