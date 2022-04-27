Samsun Üniversitesi 51 kişi alacak

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 51 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Samsun Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

İlan için 26 Nİsan 2022 tarihinde başlayan başvurular 15 gün sürecektir.



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