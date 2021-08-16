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Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 36 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alımı
16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:03

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Samsun Üniversitesi akademik  birimlerine  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  bu  kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

 

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)   e-Devlet üzerinden  alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.


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