Samsun Üniversitesi personel alacak

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Samsun Üniversitesi personel alacak
28 Şubat 2023 Salı 10:34

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Samsun Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile ek ve değişikliklerine göre 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.


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