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Samsun Üniversitesi personel alacak

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu

Samsun Üniversitesi personel alacak
28 Şubat 2022 Pazartesi 09:51

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Samsun Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

 


28 Şubat 2022 tarihinde başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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