İZMİR'DE 10 KASIM PROGRAMI
İZMİR'DE 10 KASIM PROGRAMI
0
TÜYLER ÜRPERTEN AÇIKLAMALAR
TÜYLER ÜRPERTEN AÇIKLAMALAR
0
SICAKLIK 2 DERECE ARTARSA...
SICAKLIK 2 DERECE ARTARSA...
0
KAÇIRILAN GENÇ KIZ BU SAYEDE KURTARILDI
KAÇIRILAN GENÇ KIZ BU SAYEDE KURTARILDI
0
banner763

Samuray kılıcı ile saldırıya uğrayan kadın öldü!

İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcı ile saldırıya uğrayan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Samuray kılıcı ile saldırıya uğrayan kadın öldü!
10 Kasım 2021 Çarşamba 09:00

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti. Göktürk B., aynı sitede ikamet eden Başak Cengiz (28)'i samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı Göktürk B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ataşehir #ölüm #samuray kılıcı #kılıçla ölüm #ataşehir kılıç ölüm
Önceki Haber
İzmir'de kavgayı ayırmak isteyen kişi öldürüldü!
Sonraki Haber
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Kolonlar kesildi iddiası
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Kolonlar kesildi iddiası
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Kolonlar kesildi iddiası
0
Öğrenci servisi dereye düştü: 3 ölü, 19 yaralı
Öğrenci servisi dereye düştü: 3 ölü, 19 yaralı
0
Elmalı davasında istenen ceza belli oldu!
Elmalı davasında istenen ceza belli oldu!
0
Tetikçi tutup kızını vurdurttu!
Tetikçi tutup kızını vurdurttu!
0
Osmangazi Üniversitesi 40 kişi alacak
Osmangazi Üniversitesi 40 kişi alacak
0
105 sözleşmeli personel alınacak
105 sözleşmeli personel alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.