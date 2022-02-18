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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 kişi alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 personel alımı yapacağını duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 kişi alacak
18 Şubat 2022 Cuma 10:20

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9 uncu dereceli toplam 35 (otuz beş) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama  yapılmak  üzere  giriş  sınavı  yapılacaktır.  Sınav  yapılacak  Sanayi  ve  Teknoloji  Uzman Yardımcısı kadrolarına ilişkin alım yapılacak bölümler, kadro sayısı ve KPSS puan türü ilanda belirtilmiştir.

 


Başvurular, sadece e-Devlet (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı   https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/   internet   adresi   üzerinden   elektronik   ortamda yapılacak olup, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayıp 06 Mart 2022 Pazar günü saat 23.59’da sona erecektir.


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